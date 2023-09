Außenwirtschaftsgespräche Deutsch-indisches Netzwerken auf dem Cricketplatz in Uerdingen

So diente die Sporthalle mit integriertem Cricket Cage sowie das Förder- und Leistungszentrum des SC Bayer 05 Uerdingen am Löschenhofweg als Kulisse für den deutsch-indischen Businessaustausch. Zunächst erfolgte die Begrüßung durch den Hausherrn Peter Quasten sowie Eckart Preen, Felix Neugart (Geschäftsführer der NRW.Global Business GmbH) und den indischen Partner, Raveendra Kulkarni (Federation of Indian Industry).