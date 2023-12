Projekt der Hochschule Niederrhein in Krefeld Im historischen Schirmhaus wuchern jetzt Pilze

Vokabeln wie „Schaufensterbummel“ könnten in Zeiten des digitalen Shoppens ebenso verloren gehen wie etwa das Wort „Flanieren“. Und das wäre schade. Denn vor einem Jahrhundert wurde als brandneue Erkenntnis gefeiert, wie wichtig Schaufenster für den Handel sind - und auch für die Gesellschaft. Denn was der Mensch täglich beim Vorbeigehen wahrnimmt, das prägt sein Bewusstsein. Diese These hat der Kunstsammler Karl Ernst Osthaus mit dem Deutschen Werkbund mit Leben gefüllt. Wie Kunst und Design den Alltag beeinflussen zeigt zurzeit das Kaiser-Wilhelm-Museum, das seine Wurzeln in der großen Osthaus-Sammlung hat. Und es ist auch ein originäres Forschungsfeld für die Designer der Hochschule Niederrhein. In Kooperation mit den Kunstmuseen Krefeld machen 19 Studierende parallel zur KWM-Ausstellung leerstehende Ladenlokale zu Kunst-Inseln, zum „Museum der Straße“.