Märkte in der Krefelder Innenstadt Design-Studenten auf dem Weihnachtsmarkt

„Der Weihnachtsmarkt ‚Made in Krefeld – Special‘ wird bei den Ausstellern immer beliebter“, berichtet Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings Krefeld. Das festliche Weihnachtsdorf mit seinen 30 Hütten rund um die Dionysiuskirche bestücken in diesem Jahr rund 50 Aussteller. „Das Besondere an diesem Markt ist, dass die Aussteller auch währenddessen wechseln“, so Neidhardt. Das bedeutet, dass einige ein oder zwei Wochen bleiben und dann ein neues Angebot von traditionellen Produkten bis zum Kunsthandwerk in eine Hütte einzieht. Der mit Rindenmulch ausgelegte, mit „Waldmöbeln“ gestaltete und illuminierte Platz gibt Gelegenheit zum Staunen, Entspannen, Innehalten und Klönen. Für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren wurden zudem feste Wege über den Weihnachtsmarkt angelegt. So können alle Hütten auch von Menschen mit Einschränkungen erreicht werden. Das war früher in dieser Form nicht der Fall.