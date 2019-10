Aus den Stadtteilen : Hüttenallee: Zustand der Straße muss weiter geprüft werden

Krefeld Nach einer Bürgeranfrage wird die Hüttenallee noch einmal inspiziert.

Dem stimmte Mark Borgwardt (Grünen) zu, der als regelmäßiger Radfahrer die Gefahrenpunkte kennt. Joachim C. Heitmann (FDP) wies darauf hin, dass die Gefahrenstellen in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fallen würden und der Kommunalbetrieb (KBK) lediglich Dienstleister sei. Dem stimmte Walter zu. Er erklärte, dass es stadtweit sechs Begeher gebe, die das Stadtgebiet abgehen und Schad- und Gefahrenstellen erfassen. Gefahrenstellen würden umgehen behoben. Allerdings gebe es einen „erheblichen Anteil an Abstimmungsschwierigkeiten“ zwischen KBK und Stadtverwaltung, worüber man natürlich nicht glücklich sei. Denn wenn was passiert, ist sdie Stadt in der Verantwortung.