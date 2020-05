Krefeld : Große und kleine Gäste strömen in den Zoo

Krefeld Insbesondere viele Familien mit kleinen Kindern nutzten am Wochenende die Gelegenheit, dem lange geschlossenen Tierpark einen Besuch abzustatten. Da die Zahl auf 1.300 Personen begrenzt ist, gab es Warteschlangen.

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad locken am Samstag nicht nur viele Krefelder in den Zoo. Seit Anfang der Woche ist dieser wieder geöffnet und insbesondere viele Familien mit kleinen Kindern nutzen die Gelegenheit, dem lange geschlossenen Tierpark einen Besuch abzustatten. Da die Besucherzahl auf 1.300 Personen, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, beschränkt ist, bilden sich an den Kassen gegen Mittag Schlangen. Viele Krefelder haben sich jedoch vorab auf der Website des Zoos informiert und so beträgt die Wartezeit in der Spitze eine gute Viertelstunde.