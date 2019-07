Bockum : Zoobrücke bleibt bis Oktober gesperrt

Die Zoobrücke ist noch bis mindestens Oktober gesperrt. Damit ist die Radachse in die Innenstadt weiter unterbrochen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Bockum Anwohner ärgern sich, dass der Verbindungsweg nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Anwohner der Vadersstraße sind verärgert. Seit über vier Monaten ist die Zoobrücke gesperrt und damit die für Radfahrer und Fußgänger so wichtige Achse Richtung Innenstadt unterbrochen. Über die Zoobrücke gehen oder fahren auch die Schulkinder gerne, die aktuell auf die Radwege der vielbefahrenen Berliner- oder Uerdinger Straße ausweichen müssen.

Zurzeit ist die Brücke rein optisch in keinem guten Zustand. Altes Laub bedeckt den Beton, der hinter der Brücke beginnende Weg ist zugewuchert. Gitter versperren an der Violstraße und vor der Brücke den Zugang. „Wir haben die Sorge, dass die Brücke, wenn sie erstmal monatelang nicht genutzt werden kann, dann auch auf Dauer gesperrt sein wird. Gründe werden sich finden lassen, wenn der Weg in der ganzen Zeit nicht gepflegt wird“, sagt Dunja Ocenasek.