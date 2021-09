Kinderbetreuungsplätze in Krefeld : Umbau vom Kino zur Kita verzögert sich

Das ehemalige Hollywood-Kino an der Ecke Luisen-/ Dreikönigenstraße soll in eine Kita umgebaut werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Eröffnung der Kindertagesstätte im ehemaligen Hollywood-Kino an der Luisenstraße verzögert sich weiter. Noch fehlt die finale Freigabe für den Umbau.

Im Gespräch ist eine Kindertagesstätte an diesem Standort aber bereits seit 2017. Auch schon zu dieser Zeit sollte nach Auskunft der Stadt ein privater Investor mit dem Umbau begonnen haben und die Stadtverwaltung nach Fertigstellung der Kita Anfang 2018 die Räumlichkeiten anmieten und in Betrieb nehmen.

Der Umbau eines ehemaligen Kinos in eine moderne Kindertagesstätte ist kompliziert. So gibt es in den einstigen Kinosälen „Alpha“, „Beta“, „Gamma“ und „Delta“ keine Fenster. In zwei dieser Säle ist zudem ein nachträglicher Einbau nicht möglich, da sie an den Gebäudeteil Luisenstraße grenzen. Außerdem gibt es keine Zentralheizung, und Fußböden und Decken weisen Gefälle auf, da die Kinositze aufsteigend angebracht waren.