Karneval in Krefeld : Der Sturm der aal Wiewer

Krefeld Egal ob Krefeld oder Bockum: die alten Weiber sorgten gestern für gute Stimmung.

(ak/ bk) Die Liebe bringt Gabriele Leigraf, Anführerin der Kri-iewelsche aal Wiewer, an Altweiber ins Krefelder Rathaus . Denn eigentlich wollten die Krefelder Jecken Sabrina und Michael an diesem 20.02.2020 vor dem Standesbeamten stehen und sich das Ja-Wort geben. Wegen Altweiber verschoben sie ihre Hochzeit und stehen deshalb nun vor Leigraf und Oberbürgermeister Frank Meyer. Ungewohnt harmonisch statten die eigentlich verfeindeten Oberhäupter die beiden mit Schleier und Zylinder aus. „Einen Standesbeamten zu finden, der das jetzt noch unterschreiben kann, wird schwierig. Ich habe sie alle schon früh an der Theke gesehen“, mutmaßt Meyer, der als Wolfgang Petry verkleidet ist und seinen rechten Arm vor lauter Bändchen kaum noch heben kann.

Mit Bürgermeisterin Gisela Klaer (SPD) als Verstärkung erstürmen die aal Wiewer dann das Rathaus. Die Verteidigung der Verwaltungsmitarbeiter, die schon den Beamten-Dreikampf in Falten, Lochen, Abheften hinter sich haben, fällt schwach aus. Als Meyer den Konfetti-Stab mit „Feuer frei“ zünden will, passiert – nichts. „Hier klappt aber auch gar nichts“, mosert der Wolle Petry-Verschnitt. Die Weiber haben gewonnen und erstürmen jubelnd das Rathaus, verfolgt von auffallend wenigen Zuschauern. Es ist nicht der erster Sieg der alten Weiber an diesem Tag: In der Sparkasse haben sie bereits Prozente abgestaubt. Allerdings nur in flüssiger Form.