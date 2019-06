Aus den Stadtteilen : Unmut: Zehn Jahre Planung für Spielplatz

Viel Andrang bei der Anwohnerbefragung auf dem Spielplatz Höppnerstraße. Rund 20 Kinder und 40 Eltern teilten den Mitarbeiterinnen der Stadt ihre Ideen mit. Es gab aber auch jede Menge Kritik. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Gut 40 Eltern und 20 Kinder kamen auf Einladung der Stadt auf den Platz an der Höppnerstraße in Bockum.

Ortstermin: Spielplatz Höppnerstraße. Die Stadt hat die Kinder des Bockumer Viertels eingeladen, mit Mitarbeiterinnen der Verwaltung über die Gestaltung der Anlage zu reden. Mit verwunderten Blicken stellen die zahlreich erschienenen Eltern fest, dass beide Spielplatz-Patinnen, bestens informiert über die Situation vor Ort, an diesem Nachmittag fehlen. Auf Nachfrage erklären die städtischen Mitarbeiterinnen, dass beide Patinnen wegen Schulterminen ihrer Kinder verhindert seien. „Das ist ärgerlich, dass gerade die Damen, die sich engagiert haben, jetzt außen vor sind. Das hätte vor der Planung dieses Termins eines einzigen Anrufs bedurft, um sich abzustimmen“, kritisiert Bezirksvorsteher Ost, Wolfgang Merkel, der an der Versammlung teilnimmt. Spielplatzpatin Nadja Domke berichtet später, eine Abstimmung habe es nicht gegeben. Julia Wilstacke-Frölich, ebenfalls Patin, habe aber bei der Stadt um eine Verschiebung des Termins gebeten, was nicht mehr möglich gewesen sei, da die Einladungen bereits verschickt waren.

Für Irritationen sorgt auch der von der Verwaltung erstellte Plan, auf dem kein Spielgerät zu sehen ist. Dabei hatte es bereits vor fast zehn Jahren erste Gespräche und dann konkrete Pläne gegeben, auf die man hätte zurückgreifen können. Doch diese Pläne scheinen den zumeist neuen Mitarbeiterinnen nicht bekannt zu sein. Die damalige Spielplatzpatin Gilla Henz erinnert sich noch gut an die Gespräche mit den Experten, die Kataloge dabei hatten, und von Nestschaukel, Seilbahn und einem Kombi-Gerät, das Klettern und Rutschen vereint, sprachen.

Info Das sagen die Kinder: Ideen für den Spielplatz Foto: Wolfgang Merkel Alle Kinder wünschen sich eine Seilrutsche und etwas zum Klettern. Die Kindergartenkinder hätten gerne eine Nestschaukel und einen Matschbereich. Den Grundschülern sind Fußballtore wichtig, und die Jugendlichen würden sich über eine Aussichtsplattform freuen. Es stehen gut 150.000 Euro zur Verfügung. Der Bereich für ältere Kinder soll von dem für Kleinere räumlich getrennt werden.

Aktuell liegt der Platz brach. Ein paar einsame Wipp-Tiere, zwei Tischtennisplatten und ein altes Schaukel-Gestell, mehr gibt es nicht. Erstaunlicherweise spielen Kinder dort, die trotz praller Sonne im verwaisten Sandbereich buddeln. „Es ist ein Armutszeugnis, dass Kinder in so einem reichen Land auf so einem Drecksplatz spielen müssen. Ich finde das unverschämt“, ärgert sich Isabel Bretz, Mutter von drei Kindern. Sie bekommt für ihre Kritik viel Zustimmung von den anderen Eltern, die eigentlich gehofft hatten, dass der Spielplatz noch in diesem Jahr fertig wird (wir berichteten).

Bezirksvorsteher Merkel hatte diese Information im April aus der Verwaltung bekommen. An diesem Nachmittag jedoch will keiner mehr etwas davon wissen. „Wir würden uns freuen, wenn der Spielplatz im nächsten Jahr fertig wird“, ist die positivste Einschätzung seitens der städtischen Mitarbeiterinnen, die man bekommen kann. Die Eltern gucken fassungslos auf den leeren Platz, der in der Hitze einer Wüste gleicht.

Sie haben die Nachricht zwischen den Zeilen sehr wohl verstanden, dass eine Umsetzung bis zum kommenden Jahr zwar wünschenswert, aber doch eher unwahrscheinlich ist. Schließlich müssen erst (neue) Pläne ausgearbeitet werden, die dann erneut mit Eltern und Kindern besprochen werden, bevor sie in die Bezirksvertretung gehen und der Politik vorgestellt werden. Sind die Planungen genehmigt, wird der Kommunalbetrieb Krefeld tätig, der die Arbeiten entweder selbst ausführt oder an externe Firmen vergibt. Wie bekannt, sind die meisten Unternehmen jedoch auf Monate ausgebucht und genauso mit Arbeit überhäuft wie der Kommunalbetrieb selbst, so dass mit einer schnellen Umsetzung der Pläne nicht zu rechnen sein wird.