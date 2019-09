Aus den Stadtteilen : Bürgerverein kritisiert Kommunalbetrieb

Krefeld Noch immer fehlen zahlreiche Spielgeräte auf dem Spielplatz am Fütingsweg. Der Kommunalbetrieb der Stadt Krefeld geht von einer Fertigstellung im März nächsten Jahres aus – wenn alles planmäßig läuft.

Die abmontierten Spielgeräte waren in schlechtem Zustand und erfüllten nicht mehr die Sicherheitsanforderungen. Der Kostenaufwand einer Reparatur hätte sich in Relation zu Neuanschaffungen nicht gelohnt. „Natürlich müssen sicherheitsgefährdende Spielmöglichkeiten zum Schutz der Kinder schnellstmöglich abmontiert werden, dennoch sollte man diese dann auch zügig durch neue ersetzen. Vor allem die lange Inaktivität kritisieren wir in dieser Sache“, sagt SPD-Politiker Geldmacher und erklärt: „Seit Frühjahr dieses Jahres sind die Geräte abgebaut worden, seither ist nichts passiert – noch nicht mal die Ausschreibung ist raus. Es kann nicht sein, dass eine Stadt wie Krefeld auf der einen Seite hochwertige neue Spielplätze baut und gleichzeitig die bereits vorhandenen verkommen lässt. Wir nehmen unseren OB beim Wort, dass jetzt die Stadtteile dran sind“, sagt der SPD-Bezirksverordnete in Richtung seines Parteigenossen Frank Meyer.