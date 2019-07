In der Krefelder Mediothek : Beim Sommer-Leseclub können jetzt Teams antreten

Foto: Valeska von Dolega

Krefeld In der Mediothek können sich ab sofort Interessierte aller Altersgruppen, auch Erwachsene, für den Leseclub anmelden.

Der alljährliche Sommer-Leseclub (SLC) in der Mediothek ist gestartet – „und dieses Mal sind wir besonders hip, modern und teamorientiert aufgestellt“, sagt Mediotheksleiterin Evelyn Buchholtz. Die 13. Auflage des SLC basiert auf einem neuen Konzept und will in diesem Jahr Leseanreize für alle schaffen. Schüler aller Jahrgangsstufen – nicht nur Fünft- und Sechsklässler wie bisher – aber auch Erwachsene können Clubmitglied werden. Anmeldungen sind sogar als Team mit bis zu fünf Personen möglich, zum Beispiel mit Freunden oder der Familie. Neben dem Lesevergnügen stehen Ferienaktionen für die Teilnehmer auf dem Programm. Eine erfolgreiche Teilnahme wird später allen bestätigt, die in den Sommerferien mindestens drei (altersgemäße) Bücher, wahlweise auch ein Buch und zwei Hörbücher, gelesen beziehungsweise gehört haben.

Finanzielle Unterstützung erfährt das landesweit durchgeführte Projekt in Krefeld durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh und die Bürgerstiftung Krefeld, die bereits seit Beginn des SLC als Unterstützer mit an Bord ist. „Mit dem neu aufgelegten Sommer-Leseclub erreichen wir eine noch breitere Masse. Für uns ist dies eine aufregende Änderung, die wir mit begleiten dürfen“, sagt Jochen Rausch, Vorsitzender der Bürgerstiftung.

Mit den Geldern der Bürgerstiftung kann die Mediothek unter anderem rund 200 neue Bücher für die Altersklasse der Viert- bis Siebtklässler den Teilnehmern des SLC zur Verfügung stellen. Darüber hinaus können die Clubmitglieder den vorhandenen Buch- und Hörbuchbestand der Mediothek nutzen. Eine Anmeldung mit gleichzeitiger Ausleihe eines Buches ist ab sofort möglich.

Mediothek-Mitarbeiterin Annika Siever ist gemeinsam mit Düro-Förster verantwortlich für die Neuerungen beim SLC und damit auch für die Ferienaktionen. „Für die Teilnehmer des Sommer-Leseclubs bieten wir am 20. Juli, sowie 6. und 20. August, jeweils von 11 bis 14 Uhr Green-Screen-Workshops sowie eine digitale Challenge in Form einer Schatzsuche an“, verrät sie. In erster Linie gehe es dabei um den Spaß, aber auch darum, einmal hinter die Kulissen der digitalen Welt zu schauen und die Angebote der Mediothek kennenzulernen, so Siever.

Alle Teilnehmer des Sommer-Leseclubs erhalten blaue Club-Armbänder und Clubausweise, mit denen sie kostenfrei auf die Bücher und Hörbücher im Mediotheksbestand zugreifen können. Jedes Mitglied erhält außerdem ein eigenes Lese-Logbuch, in dem die gelesenen Bücher dokumentiert werden. Die bewährten „Lese-Scouts“ – Schüler von der 8. Klasse bis zur Oberstufe – stehen dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 11 bis 14 Uhr in der Mediothek bereit, um über den Inhalt des gelesenen Buches zu sprechen und anschließend das jeweilige Logbuch mit einem Stempel zu versehen. Nach erfolgreicher Teilnahme können alle Mitglieder ihr Logbuch bis spätestens Freitag, 30. August, abgeben. Wie in den Jahren zuvor erhalten sie ein Zertifikat und werden zu einem Abschlussfest mit Preisverleihung, Zaubershow und jeder Menge Eiscreme eingeladen.