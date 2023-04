Historische Verkehrsmittel in Krefeld Schluff-Saison startet am 1. Mai

Am Montag, 1. Mai, beginnt die Schluff-Saison. „Losgeschlufft“ wird um 11.10 Uhr ab St. Tönis. Gegen 11.24 Uhr trifft der Zug am Nordbahnhof ein, von wo aus er dann hinauf zum Hülser Berg zockelt. Mit dabei sein wird an dem Feiertag auch das SWK-Blasorchester.