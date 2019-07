,Sozial braucht digital’ : Caritas-Chef Liegener ist überzeugt: „Der Roboter in der Pflege kommt“

Der Krefelder Caritas-Vorstand Hans-Georg Liegener. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Krefeld Am Landhaus Maria Schutz wird eine neue Tagespflege mit Plätzen für zwölf Personen errichtet. Die Kosten liegen – samt Kapelle und Büros – bei 2,5 Millionen Euro.

Der Krefelder Caritasverband bereitet sich auf eine digitale Zukunft vor. „Unter dem Motto ,Sozial braucht digital’ setzen wir uns bundesweit mit den Chancen und Herausforderungen auseinander, die der digitale Wandel auch für die sozialen Berufe mit sich bringt“, sagt Hans-Georg Liegener, Caritas-Vorstand und Geschäftsführer der Caritasheime in der Seidenstadt. So rückt die Krefelder Caritas näher an das veränderte Online-Nutzungsverhalten von Interessenten und Kunden heran. Der Verband ist Mitglied des Ende 2018 in Berlin gegründeten Start-ups „mitunsleben“. Ziel ist, dass Menschen, die Assistenz, Pflege oder Unterstützung benötigen, dort die passenden Dienstleistungsangebote finden und leicht in Anspruch nehmen können. „Es ist die erste Plattform, die direkt von Leistungserbringern aus der Sozialwirtschaft entwickelt und angeboten wird“, erklärt Liegener. „Bis Dezember wollen wir uns dort als Caritasverband Krefeld aktiv einbringen und Erfahrung sammeln.“ Ebenfalls geplant: Die Caritas will einen eigenen Caritas-Messenger-Dienst einrichten. „Wir sind über WhatsApp und andere Messenger-Dienste permanent erreichbar“, beschreibt der Vorstand die Situation. „ Auf dieses veränderte Kommunikationsverhalten will der Caritasverband mit einem eigenen Projekt reagieren, das bereits beim Ideenwettbewerb des Diözesancaritasverbandes Münster vorgestellt wurde.“

Neue Wege will Krefeld auch bei der Pflegedokumentation gehen. Vorgesehen ist, dass diese – papierlos – über Tablets stattfindet. „Tablets als Dokumentationsplattform sind nur eine der vielen Innovationen, die die Arbeit erleichtern“, so Liegener. „Im Idealfall müssen die Pflegekräfte morgens gar nicht mehr die Station anlaufen. Planungen werden elektronisch mitgeteilt.“ Und selbst über den Einsatz von Pflegerobotern haben die Caritas-Chefs im Bistum Aachen vor wenigen Wochen gesprochen. „Der Roboter in der Pflege kommt. Er kann anfangs vielleicht nur Getränke in Gläser einschütten, doch er wird sich weiterentwickeln. Gleichzeitig will ich aber auch klar sagen: Der Mensch wird in der Pflege auch in 30 Jahren immer noch gebraucht. Es passiert jedoch viel, um die körperliche Belastung herunterzufahren.“

Parallel nimmt in den kommenden Jahren die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Krefeld zu. Die Caritas reagiert darauf mit dem Ausbau ihrer Angebote in der Altenhilfe. Am Landhaus Maria Schutz in Traar wird eine neue Tagespflege mit Plätzen für zwölf Personen errichtet. Baubeginn ist in diesem Jahr, die Kosten liegen – samt Kapelle und neuen Büros – bei 2,5 Millionen Euro. Die Einrichtung soll Anfang 2021 fertig sein. Im alten Marienheim in der Innenstadt sollen zwei ambulante Wohngemeinschaften für je zehn Menschen mit Demenzerkrankung und sechs seniorengerechte Wohnungen entstehen. Der Umbau startet voraussichtlich noch in diesem Jahr.