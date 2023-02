Spitzentechnik in Krefeld Der soziale Roboter zieht als „Kollege“ in die Verwaltung ein

Ist die Fachliteratur aus der Stadtbücherei schon verliehen? Was muss ich tun, wenn ich meinen Personalausweis verloren habe? In welchen Raum muss ich, wenn ich meinen Anwohnerausweis beantragen will? Solche Fragen könnten künftig als „Kollegen“ in Verwaltungen oder Bibliotheken sogenannte soziale Roboter beantworten, für die derzeit ein System programmiert wird, an dem auch die Hochschule Niederrhein (HSNR) mitwirkt.