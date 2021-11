Mobilitätskonzept Krefeld auf der Tagesordnung : Krefelder Rat tagt am 10. November im Seidenweberhaus

Krefelder Rat tagt am 10. November im Seidenweberhaus

Krefeld Angeboten wird ein Livestream im Internet. Für die Sitzung gilt die 3G-Regelung, eine Teilnahme ist nur nach Vorlage eines Nachweises möglich. Zudem müssen im Gebäude Masken tragen.

Der Stadtrat tagt am kommenden Mittwoch, 10. November, ab 17 Uhr im Seidenweberhaus in öffentlicher Sitzung. Für die Sitzung gilt die 3G-Regelung, eine Teilnahme ist nur nach Vorlage eines Nachweises möglich. Zudem müssen die Teilnehmenden im gesamten Gebäude mindestens medizinische Masken tragen.

Themen auf der Tagesordnung der öffentlichen Ratssitzung sind unter anderem die kulturhistorische städtebauliche Analyse, ein integriertes Umsetzungskonzept auf Grundlage des Mobilitätskonzepts, ein Prüfauftrag für die Entwicklung des ehemaligen Stadtbads Neusser Straße, die Einrichtung eines Teilstandorts für die Grundschule Jahnschule, verschiedene Bebauungspläne für den Bereich am Willy-Brandt-Platz sowie die Umbesetzung in Gremien. Interessierte können die vollständige Tagesordnung und die öffentlichen Sitzungsunterlagen im Ratsportal der Stadt Krefeld einsehen unter www.krefeld.de/ratsportal. Die öffentlichen Sitzungen können auch per Livestream im Internet verfolgt werden. Der Zugang dazu ist ebenfalls über www.krefeld.de/ratsportal möglich. Dort sind auch die bis zu einem halben Jahr weiterhin öffentlich verfügbaren Aufzeichnungen der bisherigen Ratssitzungen der Legislaturperiode zu finden.