Bezirksvertretung Mitte : Mehr Grün für Krefelds Nordbezirk

Pläne zum Umbau des Platzes: Im grünen Bereich entstehen Baumscheiben mit Sitzbankauflagen, rechts an der Inrather Straße sind ebenfalls Neupflanzungen mit Bänken geplant. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld In der gemeinsamen Sitzung von Planungsausschuss und Bezirksvertretung Mitte wurde jetzt die Ausbildung des Platzes Hülser Straße/ Sternstraße vorgestellt.

Schon bald wird es mehr Grün und dadurch auch mehr Aufenthaltsqualität im Nordbezirk geben. Die Stadt plant, den Marktplatz Weggenhofstraße und in diesem Zuge auch den Platz an der Hülser Straße, Ecke Sternstraße aufzuwerten. Die Ausbildung des Platzes Hülser Straße/ Sternstraße wurde jetzt den Kommunalpolitikern in der gemeinsamen Sitzung von Planungsausschuss und Bezirksvertretung Mitte vorgestellt.

Beide Maßnahmen sind beziehungsweise werden nun zur Förderung im Rahmen vom Stadtumbau West angemeldet und gehören zu dem „Integrierten Handlungskonzept Krefeld-Innenstadt“, das laut Verwaltungsvorlage das Ziel verfolgt, „das Wohnumfeld durch Schaffung neuer Aufenthaltsplätze und den Ausbau sowie eine bessere Verknüpfung der Grünflächenstrukturen“ zu verbessern.

Geplant ist, wie berichtet, den Marktplatz Weggenhofstraße deutlicher als Platz sichtbar zu machen, die dort vorhandene Grünanlage, die bisher nicht zugänglich ist, öffentlich zu machen und durch ansprechende Bepflanzung und Sitzmöglichkeiten zu einem Ort werden zu lassen, der zum Verweilen einlädt. Die Container, die bislang überirdisch stehen und keinen schönen Anblick bieten, sollen künftig durch Unterflurcontainer ersetzt werden.

Durch eine begradigte Wegeverbindung von der Weggenhofstraße zu Maatjatz soll zudem eine Sichtachse auf den Spielplatz entstehen. Dabei bleibt Platz für kleine Grünstreifen, die den Weg begleiten, den Anwohnern mehr Raum verschaffen und durch begrünte Zäune vom Gehweg abgetrennt werden.

Wichtig ist den Planern, dass der Übergang von Hülser- und Inrather Straße in die Weggenhofstraße barrierefrei gestaltet wird. Eine einheitliche Pflasterung soll den Zusammenhang der Wegeabschnitte von Maatjatz über die Inrather Straße stärken und Platz schaffen für die Pflanzung eines „weg- und straßenbegleitenden Baumes in Kombination mit einer Sitzgelegenheit“, wie es in der Vorlage heißt. Damit die Maatjatz auch im Dunkeln sicher genutzt werden kann, erhält sie einen „Lichtpunkt“.