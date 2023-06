Krefelds JuLi-Chef Paolo Martin Aguilar Sanchez „Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch“

Es gibt so etwas wie unbeschwerte Lust auf Politik: Lust auf Debatten, Positionen und Ergebnisse. Diese Lust ist bei Paolo Martin Aguilar Sanchez spürbar. Der 21-Jährige ist neuer Vorsitzender der Krefelder Jungen Liberalen (JuLis). Für Politik im engeren Sinne interessiert er sich seit 2018, als er über die Schule Kontakt zum Jugendbeirat bekam. Das Gremium ist überparteilich, der spätere Weg zu den JuLis war insgesamt kurz: „Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch“, sagt er. Für Politik habe er sich schon immer interessiert, erklärt der neue JuLi-Chef, der an der Kaufmannsschule sein Fachabitur gemacht hat. Heute studiert er Marketing Management an der Fontys Venlo. Verkehrssprachen sind Englisch und Niederländisch. Das internationale Klima in der schönen Stadt gefällt im sehr.