Kostenpflichtiger Inhalt: Sitzung der Bezirksvertretung Mitte in Krefeld : Museumsvorplatz als autofreie Zone?

Der Vorplatz des KWM soll als zentraler Ort der Innenstadt komplett verkehrsfrei werden. Dafür setzen sich die Bezirksvertreter Mitte von SPD, Grüne und Linke ein. Foto: Jens Voss

Krefeld Die Bezirksvertreter Mitte mit Stimmen von SPD, Grüne und Linke setzten sich in ihrer Sitzung am Donnerstag für eine Sperrung des Autoverkehrs in beide Richtungen ein.