Neubau am Westwall ist bezugsfertig Der lange Weg zum neuen Senioren-Wohnen

Die Fertigstellung des Mehrfamilienhauses an der Ecke Westwall und Dionysiusstraße hat länger gedauert als gedacht. Dort, wo die evangelische Altenhilfe einst ein Seniorenheim betrieben hat, steht heute ein moderner Neubau mit außergewöhnlichem Nutzungskonzept. Acht Millionen Euro habe er investiert, berichtete Eric Schomäcker von der gleichnamigen Haus- und Grundbesitz GmbH. Eigentlich habe er den Altbau in ein Apartmenthaus, wie er eines erfolgreich an der St.-Anton-Straße Ecke Luisenstraße unterhalte, umwandeln wollen. Das sei wegen zahlreicher Auflagen und auch planungsrechtlich nicht möglich gewesen. Also musste ein neuer Bebauungsplan her. Bis zur Rechtskraft seien Jahre vergangen. Abriss, Planung, Genehmigungen und Bauarbeiten sind Geschichte. Der viergeschossige Komplex mit 2850 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche auf dem 800 Quadratmeter großen Grundstück steht.