Schilda in der Krefelder Verwaltung : Der lange Weg zum neuen Personalausweis

In Bürgerbüros gilt es oft, lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie wird alles noch viel schwieriger. Diese Erfahrung machte unlängst auch die Uerdingerin Ruth Litsch. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Ein neues technisches Rathaus für 3,5 Millionen Euro ist nett – aber es löst die bestehenden Probleme nicht. Die Verwaltung ist hoffnungslos unorganisiert“, beklagt die Uerdingerin Ruth Litsch. Eine Odyssee durch die Stadtbehörde.

Schon in normalen Zeiten kann es durchaus aufwendig sein, einen Ausweis verlängern zu lassen. In Bürgerbüros gilt es oft, lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen, und auch die Gebühren und Anforderungen erschließen sich nicht jedem Bürger sofort. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie wird alles noch viel schwieriger. Diese Erfahrung machte unlängst auch die Uerdingerin Ruth Litsch. „Ich habe vor einigen Wochen festgestellt, dass mein Personalausweis im Mai vergangenen Jahres abgelaufen war. Also wollte ich ihn verlängern lassen. Das aber war in Zeiten des Lockdowns leichter gesagt als getan“, erzählt die politisch aktive Frau, die seit der vergangenen Kommunalwahl für die CDU in der Bezirksvertretung Uerdingen sitzt.

Sie versuchte, eine Verlängerung zu erhalten. „Das Bürgerbüro in Uerdingen war nur mit einem Termin zu erreichen. Also habe ich versucht, den online zu machen – erfolglos. So rief ich an. Ebenfalls erfolglos. Man sagte mir lediglich, dass die Ausweispflicht ausgesetzt sei und ich mir keine Gedanken machen solle“, berichtet sie.

Info Stadt rüstet personell und organisatorisch nach Die Verwaltung kennt das Problem mit ihrem ihren Bürgerservice. „Wir haben die Kritik und die Anregungen aus der Bürgerschaft sehr ernst genommen und mehrere Schwerpunkte festgelegt, wie wir die Servicequalität umgehend verbessern können. Dazu gehören die Terminvergabe, die telefonische Erreichbarkeit und der weitere Ausbau digitaler Angebote“, betonte vor kurzem die zuständige Beigeordnete Cigdem Bern. Um die Servicequalität zu stärken, hat die Stadt sowohl personell als auch organisatorisch und technisch nachgerüstet.

In der Folge lehnte sie sich zunächst entspannt zurück – bis sie ein neues Auto kaufen musste. „Ab hier wurde es dann absurd“, erzählt sie. „Beim Straßenverkehrsamt hat man offenbar nichts von der ausgesetzten Ausweispflicht erfahren. Jedenfalls hieß es glasklar: ohne gültigen Ausweis keine Anmeldung. Also rief ich wieder beim Bürgerbüro an. Als ich nach vielen Versuchen endlich jemanden erreichte, hieß es, man könne mir einen Termin geben – in sieben Wochen! Doch damit war es noch nicht getan“, sagt Litsch in einem Gemütszustand zwischen aufgebracht und sarkastisch-amüsiert.

Denn was nun an Erläuterung folgte, habe sie sprachlos zurückgelassen. „Man sagte mir, die Bearbeitungszeit betrüge zwei bis drei Wochen. Dann müsse ich zur Abholung einen neuen Termin machen – erneut mit sieben Wochen Wartezeit“, berichtet sie. Das habe sie umgehen wollen, indem sie gleich auch den Termin für die Abholung vereinbaren wollte. „Die Reaktion war weniger positiv, als ich mir das erhofft hatte“, sagt sie lakonisch. Klipp und klar sei ihr gesagt worden, dass das nicht möglich sei. Denn: „Für die Abholung brauche es eine Vorgangsnummer. Diese werde aber erst vergeben, wenn der Ausweis beantragt ist. Damit wären wir im besten Falle schon bei 14 Wochen Wartezeit. Dann hätte ich also nach über drei Monaten den Ausweis, mit dem ich dann, möglicherweise mit Wartezeit, einen Termin beim Straßenverkehrsamt machen könnte. Absurd“, echauffiert sie sich.

Auch politisch will sie nun fordern, dass die Bürgerbüros umgehend voll geöffnet werden und zumindest zu einem eingeschränkten Normalbetrieb zurückkehren. „Es ist doch niemandem mehr zu vermitteln. Alles öffnet, jeder arbeitet wieder mehr oder minder normal und die Stadt ist für den Bürger nicht erreichbar. Die Bürgerbüros in den Stadtteilen waren doch extra zu diesem Zweck eingerichtet worden: Nähe zum Bürger“, sagt Litsch. Zumal hier nicht einmal alle Dienstleistungen angeboten würden. „Ich hatte dann die Idee, einfach einen vorläufigen Ausweis zu beantragen, zumal ich kurzfristig auch aus persönlichen Gründen ins Ausland musste. Diesen konnte ich dann aber nicht einmal beim Bürgerbüro in Uerdingen machen. Das gehe nur in der Innenstadt“, berichtet Litsch. Für sie ist auch das völlig unverständlich.