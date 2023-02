Konzept der Stadt Der längste Spielplatz in Krefeld

Krefeld · Die Stadt Krefeld bemüht sich um die Kinder im sozial schwachen Umfeld des Drogenhilfezentrums an der Schwertstraße. So soll der Spielplatz an der Hardenbergstraße erweitert und dadurch deutlich attraktiver werden.

09.02.2023, 14:30 Uhr

Der längste Spielplatz Krefelds befindet sich dann in der Nähe des Sprödentalplatzes. Foto: Stadt Krefeld

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld