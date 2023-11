Serie Kleine Geschichte Krefelds (13) Der Krieg – Wie die Euphorie verschwand

Der Jubel beim Kriegsausbruch Anfang August 1914 wich in Krefeld bald der Einsicht, dass der Krieg keinen Anlass zur Freude bot. Zuerst war man noch stolz, wenn die deutschen Truppen – vom Vaterländischen Frauenverein verpflegt – in Krefelds Hauptbahnhof kurz Halt machten, sangen und Sprüche klopften („Jeder Stoß – ein Franzos` etc.), bevor sie an die Westfront verfrachtet wurden. In der Presse las man Aufrufe: Die Frauen sollten durch frische, deutsche Mode die in Krefeld einquartierten Soldaten ermuntern. Diese Mode durfte aber auf keinen Fall „welsch“ (französisch) sein! Im Zuge der Germanisierung nannte sich das Cafè Bristol an der Friedrichstraße nun „Kaffeehaus Deutscher Kronprinz“. Am Krefelder Hof wurde ein Modellschützengraben ausgehoben und ältere Landsturmmänner übten jeden Abend auf Blumental.