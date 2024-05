Konzertreihe in der Lutherkirche Bei Goethes „Faust“ wird die Kirche zum Kinosaal

Es ist ein absoluter Klassiker der Weltliteratur: Goethes „Faust“: Alle kreativen Sparten haben die Geschichte des nach Wissen hungernden Gelehrten, der einen Pakt mit Mephisto eingeht, seit dem Erscheinen vor rund 200 Jahren mit ihren Mitteln be- und verarbeitet. Ein Klassiker ist Fritz Murnaus Stummfilm „Faust - Eine deutsche Volkssage“ aus dem Jahr 1926. Stummfilme live musikalisch zu begleiten, war in den Anfängen des Kinos Mode und erlebt gerade in jüngster Zeit eine Renaissance. Im Konzertplan der Lutherkirche ist der Film mit Live-Orgelimprovisationen von Christian Gössel auf der Walcker-Orgel am 6. Oktober ein Highlight.