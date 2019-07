Regionalplan-Änderung in Krefeld : Mallewupp kämpft gegen Bauträger-Pläne

Krefeld Neben dem Kinderbauernhof Mallewupp könnte ein großes Neubaugebiet entstehen. Der Vereinsvorstand sieht durch das Projekt seine Existenz gefährdet. Die Bauträger-Pläne seien nicht Chance, sondern Fluch.

Der Vorstand des Kinderbauernhofs Mallewupp wehrt sich dagegen, für die Pläne eines Bauträgers instrumentalisiert zu werden. Wie berichtet, hat das Unternehmen „Stadtwald Wohnungsbau“ seit mehreren Jahren fertige Pläne in der Schublade, ein Areal von rund 37.000 Quadratmetern an der Ottostraße, gegenüber von Mallewupp, als Wohnquartier zu entwickeln. Mit der nun anstehenden Änderung des Regionalplans hat dieses Vorhaben möglicherweise Rückenwind. „Für uns ist die Bebauung keine Chance, sondern ein Fluch“, sagt Ute Meding vom Mallewupp-Vorstand. „Der Investor versucht, uns zu benutzen und das finden wir unverschämt. Wir sind nicht Zugpferd für ein Baugebiet.“ Der Bauträger, das Unternehmen „Stadtwald Wohnungsbau“ habe nie mit dem Mallewupp-Team Kontakt aufgenommen.

Laut Bezirksregierung wird bei der bauleitplanerischen Konkretisierung die Kommune im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit die örtlichen Aspekte berücksichtigen. Ob das Gewässer Holthausens Kull in das mögliche Wohnbaugebiet als offenes Gewässer integriert werden soll oder unterirdisch geführt wird, entscheide die örtliche Politik und die Stadtverwaltung. In deren Kompetenz werde die Bezirksregierung nicht eingreifen.

Der Kinder- und Mitmachbauernhof Mallewupp, sagt Vorstandsmitglied Markus Lechner, sei ein gemeinnütziger Verein mit dem satzungsgemäßen Ziel, Kinder und Jugendliche mit ökologischer und naturnaher Landwirtschaft vertraut zu machen. „Wir haben kein Interesse daran, dass in unmittelbarer Nähe Flächen zersiedelt und versiegelt werden, denn wir setzen uns für Erhalt und Pflege ökologischer Ressourcen ein.“ Und Meding ergänzt: „Wir weisen auch darauf hin, dass das Gebiet um Mallewupp mit dem Biotop Holthausens Kull dem Landschafts-, Wasser-, und Gewässerschutz unterliegt sowie eine wichtige Rolle in der Stadt-Be- und Entlüftung spielt.“

Auch wenn das Areal, auf dem Mallewupp liegt, zunächst nicht von den Bauplänen betroffen ist, sieht der Mallewupp-Vorstand die Arbeit des Kinderbauernhofs gefährdet. Zum einen durch die zu erwartende Verbreiterung der Straße. „Unsere Weiden sind von Straßenseite aus zugänglich, der Autoverkehr wird die Kinder in Gefahr bringen“, sagt Philipp Mach. „Es fällt uns auch schwer uns vorzustellen, dass die Menschen, die hier ein Eigenheim bauen, es tolerieren werden, vom Hahnenschrei geweckt zu werden und dass in unmittelbarer Nachschaft die Schafe blöken, der Esel schreit und es die typischen landwirtschaftlichen Gerüche gibt.“ Aktuell experimentiere man mit Kompost aus Pferdemist.

Eine Umsiedlung ist nach Ansicht des Vorstands nicht möglich. „Wir sind pädagogisch hier etabliert“, sagt Mach. Mallewupps Arbeit, das sei in Krefeld ein Alleinstellungsmerkmal. Ute Meding sagt: „Mallewupp ist so klein, dass es in jedes Herz passt, und Mallwupp ist so groß, dass jeder Platz hat. Jeder – aber keine landfressenden Bulldozer.“