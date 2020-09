Alte Bank in Krefeld : Neue Zentrale für Krefelder Jugend

Der Jugendbeirat (v.l.): Mara Börger Sanchez, Sonja Pommeranz, Tim Derks, Maria Spyridonidou, Matthias Hoeps und Marie-Luise Goertz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Jugendbeirat Krefeld bezieht Räume im alten Bankgebäude am Ostwall. Derzeit steht alles im Zeichen der Kommunalwahl. Die Jugendlichen wollen besonders die 16- bis 18-Jährigen für die Wahl mobilisieren.

Stolz sitzen die Vertreter des Jugendbeirates in den Räumen, die künftig die Ihren sein werden. Im ehemaligen Gebäude der Dresdner, beziehungsweise Commerzbank am Ostwall, Ecke Dreikönigenstraße, wird die Krefelder Jugendvertretung ein Büro auf zwei Etagen beziehen. Direkt angegliedert sind auch Räume, die von der Verwaltung genutzt werden. „Das passt gut. Hier wird auch ein Teil des Jugendamtes sitzen. Damit ergeben sich große Synergien. Dass wir jetzt eigene Räume für den Jugendbeirat haben ist ein großer Schritt“, sagt die Fachbereichsleiterin Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Sonja Pommeranz, stolz.

Aus dieser neuen Zentrale heraus soll der Jugendbeirat künftig noch besser die Interessen junger Krefelderinnen und Krefelder vertreten. Schon aktuell aber sind die politisch engagierten Jugendlichen sehr aktiv. Gerade in Hinblick auf die Kommunalwahl bemühen sie sich, junge Menschen für die Wahl zu begeistern. „Ich habe schon das Gefühl, dass die Jugendlichen derzeit sehr politisch sind und hoffe, dass viele zur Wahl gehen. Gerade durch Fridays for Future und Black Lives Matter haben sich die jungen Leute politisiert. In meinem Bekanntenkreis wird glaube ich jeder wählen“, sagt Mara Börger-Sanchez.

Info Jugendbeirat streamt die Diskussionsrunde Die Diskussionsrunde mit den OB-Kandidaten findet am Freitag, 4. September, von 10 bis 12 Uhr im Südbahnhof statt. Nur 40 Besucher sind zugelassen. Plätze können unter jugendbeirat@krefeld.de reserviert werden. Zu sehen ist ein Stream der Runde auf den Seiten des Jugendbeirats Krefeld auf den Pattformen Facebook und Instagram. Moderiert wird die Runde von Mara Börger Sanchez und Marie Luise Goertz.

Doch auch darüber hinaus wollen die Beiratsmitglieder mobilisieren. „Leider haben viele Jugendliche wenig Ahnung von Kommunalpolitik und wissen nicht, wofür wer steht“, befindet Marie-Luise Goertz. Hier will der Beirat Abhilfe schaffen. Darum stellen sie seit Wochen die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters, die Parteien und ihre Programme auf verschiedenen Plattformen vor. „Wir haben jeweils ausführliche Interviews mit den vier großen Kandidaten gemacht und auf unseren Plattformen Instagram, Facebook und Youtube gestreamt. Dazu gibt es jeweils auch ein Video mit einem ‚Fragenhagel’ mit eher persönlichen Fragen“, erzählt Tim Derks.

Und auch Plakate erstellten die Jugendlichen. Darin werden 15 Fragen mit Antworten aller Parteien aufgeführt. „Leider haben „Wir Krefeld“, WUZ und Die Partei nicht geantwortet. Trotzdem denken wir, dass viele Informationen enthalten sind“, sagt Maria Spyridonidou. Am Wochenende folgen weitere Videos mit Wahlaufrufen der OB-Kandidaten und des Jugendbeirats selbst. Außerdem gibt es am Freitag ab 10 Uhr eine Diskussionsrunde mit den vier aussichtsreichsten OB-Kandidaten von SPD, CDU, Grünen und FDP.

„Leider dürfen wir nur 40 Zuschauer in den Südbahnhof lassen. Aber das ganze wird Live gestreamt und kann auch später abgerufen werden. Mara und ich moderieren es und in einigen Schulklassen wird die ganze Runde in Politik und anderen Fächern auch angeschaut, das wurde uns bereits signalisiert“, erzählt Goertz. Die Jugendlichen stimmten sich dafür eigens mit den Organisatoren von Fridays for Future ab. „Sie ziehen ja am Freitag ebenfalls durch die Stadt und da wollen wir natürlich keine Konkurrenz sein. Sie ziehen kurz nach Ende unserer Veranstaltung los“, erläutert die 18 Jahre alte Abiturientin.

Am Freitagabend wollen die Jugendlichen auch die Ergebnisse der U-16-Wahlen vermelden. „Die veranstalten wir an Schulen und in Jugendzentren. Bei der Europawahl waren die Ergebnisse ein guter Fingerzeig für den Wahlausgang. Damals hatten wir 4.000 Stimmen - mehr als in ganz Thüringen! Das wird diesmal aber wegen Corona weniger sein“, sagt Derks.