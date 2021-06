Jugendpolitik in Krefeld : Jugendbeirat soll sich per Livestream neu finden

Krefeld Junge Menschen sind eingeladen, über die Mitarbeit im Krefelder Jugendbeirat Ideen für die Jugend zu entwickeln und umzusetzen. Der Beirat wird bald neu gewählt.

Zudem können an einer virtuellen Themenmauer eigene Themen gesetzt werden: Was macht Krefeld besonders? Was nervt? Was möchtest du anpacken? Während der Veranstaltung treten DJ Meskla und der Poetry Slammer Johannes Floehr auf. Im Anschluss an die Findungsveranstaltung gibt es am Freitag, 25. Juni, ein Nachtreffen mit allen Interessierten, um sich kennenzulernen und Projektideen konkreter zu planen, bevor der neue Jugendbeirat am Mittwoch, 30. Juni, in einer konstituierenden Sitzung einen neuen Vorstand wählt.