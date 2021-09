Kulturelle Vorbehalte sollen in Krefeld abgebaut werden : Integrationsausschuss setzt auf Kooperation

Die 29-jährige Nil Cam, Vorsitzende des Integrationsausschusses, Norbert Athen (l.), der 56 Jahre alte Erzieher war zuvor schon im Flüchtlingsrat aktiv und die stellvertretende Vorsitzende, die 25-jährige Taibe Akdeniz. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Ein Ziel von Nil Cam, der neuen 29-jährigen Vorsitzenden des Ausschusses in Krefeld: „Ich will junge Menschen mit internationaler Geschichte dazu zu bewegen, sich politisch zu engagieren.“

Integration ist ein Wort, zu dem viele Menschen eine Meinung, von dem aber wenige ein wirklich konkretes Bild haben. Ähnlich ist es mit dem Integrationsausschuss der Stadt Krefeld. Dieser wurde im vergangenen Jahr, parallel zur Kommunalwahl, neu gewählt. Seitdem sind die Mitglieder dabei, sich in ihre neuen Ämter einzufinden und Probleme anzusprechen. „Wir haben keine eigenen Budgets, um wirklich Aktionen zu starten. Vielmehr sehen wir uns einerseits als Mittler zwischen Menschen mit internationaler Familiengeschichte und der Politik beziehungsweise Verwaltung. Auch sprechen wir Missstände an und legen den Finger in die Wunden“, erläutert Nil Cam. Die 29-Jährige ist neue Vorsitzende des Ausschusses und hat für sich vor allem drei Themen ausgemacht: „Ich halte besonders Bildung, Jugendarbeit und politische Teilhabe für besonders wichtig“, erläutert die gebürtige Krefelderin mit türkischen Wurzeln. „Ich denke, wir müssen uns als Gesellschaft politisch mehr für Menschen öffnen, die eben einen anderen kulturellen Hintergrund haben.“ Ihre Stellvertreterin Taibe Akdeniz pflichtet bei: „Für mich ist es ein Ziel, dass Menschen mit Migrationshintergrund viel mehr Stand in der politischen Landschaft haben, vor allem aber auch, dass die Kultur präsenter sind. Hier gilt es, Sprachhürden zu überwinden und kulturelle Vorbehalte abzubauen“, erklärt die 25-Jährige, die wie Cam in Krefeld zur Welt kam und aufwuchs, deren Eltern aber ebenfalls aus der Türkei kommen.

Dritter im Bunde der Vorsitzenden ist Norbert Athen. Der 56 Jahre alte Erzieher und pädagogische Diagnostiker ist fast von Beginn an Mitglied der Seebrücke und zuvor schon im Flüchtlingsrat aktiv. „Wir wollen zum Beispiel anstoßen, dass in Schulen mehr fremdsprachlicher Unterricht gegeben wird. Auch Elterninformationen müssen mehrsprachig herausgegeben werden. Es ist nun einmal eine Realität, dass viele Eltern nur bedingt Deutsch verstehen und spätestens beim Amtsdeutsch wird es dann ganz schwierig. Das betrifft rund ein Drittel der Krefelder Familien. Aber wo ist das Problem, bei Schreiben eben eine türkische, griechische oder russische Version dazuzulegen?“, fragt er. Das sei in der Pandemie deutlich zutage getreten. „Die Maßnahmen waren schon für gut gebildete Deutsche schwer zu verstehen. Für Menschen, die nur wenig oder gar kein Deutsch sprechen, war das ein Ding der Unmöglichkeit“, erläutert er. Außerdem sei ihm die Umsetzung der „sicherer Hafen“-Initiative äußerst wichtig, betont er.

Info Integrationsausschuss kleiner als geplant Sowohl die Wahlbeteiligung als auch die Aufstellung der Kandidaten zum Integrationsausschuss waren problematisch. Viele Listen konnten mit weniger Kandidaten aufwarten, als sie am Ende Stimmen hatten. Elf Personen zogen schließlich in den Ausschuss ein, deren 19 hätten es sein können. Hinzu kommen direkt vom Rat bestimmte Mitglieder, die aber die Zahl der gewählten Mitglieder nicht erreichen oder überschreiten dürfen. Aufgrund der verkürzten Listen bildet die Zusammensetzung nicht die eigentlichen Wählerstimmen ab. Eine der wichtigsten Aufgaben des aktuellen Gremiums ist darum, für die nächste Wahl entsprechend viele Kandidaten zu motivieren. Auch die Wahlbeteiligung war mit knapp 13 Prozent sehr niedrig und soll gesteigert werden.

Wichtig ist den Mitgliedern des Ausschusses auch, dafür zu werben, dass mehr Menschen sich aufstellen lassen. Bei der Wahl kam es zu dem Ergebnis, dass mehrere Gruppierungen Listen eingereicht hatten, die weniger Kandidaten enthielten, als sie nach Wählerstimmen hätten entsenden können. „Bei uns zum Beispiel hätten wir zwei Personen mehr entsenden können. So entsteht natürlich ein schiefes Bild und die Repräsentation der Wählerstimmen ist nur bedingt gegeben“, sagt Cam.

Überraschend war seinerzeit, dass auch zwei Kandidaten der AfD in den Ausschuss gewählt wurden. „Sie sind beide Russlanddeutsche, die vor allem von dieser Community gewählt wurden, so weit ich verstanden habe. Ich empfinde ihre Gegenwart im Ausschuss als irritierend“, sagt Athen. Cam möchte sich zu diesem Thema nicht äußern.

Ihr Ziel sei es auch, junge Menschen mit internationaler Geschichte dazu zu bewegen, sich politisch zu engagieren. „Hier muss man aber sagen: Es ist ein Ehrenamt und schon für viele gut gebildete und gut situierte Menschen rein Deutscher Herkunft oft nicht einfach darstellbar. Für viele Migranten ist es noch schwerer, weil schon eine Parteimitgliedschaft eine finanzielle Belastung ist. Vor allem aber kostet politische Arbeit viel Zeit, die zum Gelderwerb dann fehlt. Auch der zeitliche Aufwand ist ein Problem“, sagt Cam und Akdeniz fügt hinzu: „Hinzu kommt, dass es ohnehin fast nur auf Migranten der zweiten oder dritten Generation zutrifft. Ansonsten ist die Sprache oft schon eine zu große Hürde.“ Außerdem hätten die in Deutschland geborenen jungen Menschen einen anderen Blick auf Integration.