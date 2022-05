Ehrenamt in Krefeld : Was ist ein Hundebesuchsdienst?

Gemeinsame Spaziergänge wie hier im Schönhausenpark können auch zum Hundebesuchsdienst gehören. Erlaubt ist alles, was Mensch und Tier Freude bereitet. Doch erst mal muss sich Dackel Pauli beim Casting bewähren. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld „4 Pfoten für Sie“ sucht neue Mensch-Hunde-Teams, die ältere Menschen mit Demenz, Depression oder anderem Hilfebedarf zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung besuchen und eine Freude bereiten. Das Angebot organisiert das Gerontopsychiatrische Zentrum der Alexianer in Krefeld.

Wer seinem Hund gerecht werden möchte, der muss die Vorlieben seines Vierbeiners kennen und ihm artgerechte Auslastung bieten. Entsprechende Angebote gibt es vor allem im Hundesportbereich. Agility, Cani-Cross oder Mantrailing sind nur einige von vielen Arten, Hunde zu fördern und zu fordern. Doch was ist, wenn man mehr möchte als reine Beschäftigung? Wenn der Spaß an der Sache auch noch anderen Menschen zugute kommen und dem Hund, einst als Arbeitstier gezüchtet, einen Job bieten soll? Ein solches Angebot macht „4 Pfoten für Sie“, der Hundebesuchsdienst des Gerontopsychiatrischen Zentrums der Alexianer in Krefeld.

Alle Hunderassen sind prinzipiell für den Dienst geeignet, müssen aber natürlich Menschen gegenüber aufgeschlossen, geimpft und gesund sein. Der Halter sollte eine Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen und eine enge Beziehung zu seinem Vierbeiner haben. Er muss außerdem ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und einen vollständigen Covid-19 Impfstatus besitzen. Sind alle Punkte abgehakt, kann es losgehen.

Info Die Ausbildung von Mensch und Tier In unregelmäßigen Abständen berichten wir von der Ausbildung eines Mensch-Hunde-Teams im sozialen Bereich. Nach erfolgreicher Beendigung werden Halter und Hund mit Menschen mit Demenz, Depression und anderem Hilfebedarf eine nette Zeit verbringen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und setzt den Besuch eines Qualifizierungskurses inklusive Absolvierung des BVZ-Hundeführerscheins mit Zusatzmodul „Einsatz im sozialen Dienst“ voraus. Der Besuchsdienst „4 Pfoten für Sie“ des Gerontopsychiatrischen Zentrums ist seit 2016 bei der Alexianer Krefeld GmbH angesiedelt und kooperiert mit dem Lintforter Turnverein 1927 e.V. www.4-pfoten-fuer-sie.de

An meiner Seite ist Zwergdackel Pauli, mit anderthalb Jahren gerade so eben im richtigen Alter fürs Training, das für Welpen zu anspruchsvoll ist. Ob er sich überhaupt für den Besuchsdienst eignet, wird sich beim Casting herausstellen, das Ende Mai ansteht. Schon jetzt aber ist bei Spaziergängen deutlich spürbar, dass Pauli besonders ältere Menschen anspricht, die sich freuen, „endlich mal wieder einen richtigen Dackel“ zu sehen, und anfangen, von ihren eigenen Hunden zu erzählen. So wird aus manch kurzer Runde ein längerer Aufenthalt mit netten Gesprächen.

Pauli scheint die ganze Aufmerksamkeit wenig zu interessieren. Er ist ein gechillter Junghund, der freundlich zu fast allen Hunden und Menschen ist. Weder stören ihn Kinderwagen, noch Walking-Stöcke, Rollatoren, Skateboards oder Fahrräder. Mit Katzen lebt er zusammen, und auch das Federvieh im Park lässt er inzwischen in Ruhe, geht nicht mehr auf Hasenjagd, sondern liebt Schnüffel- und Ballspiele. Gute Voraussetzungen also für eine Ausbildung im sozialen Bereich.

Interessiert am Hundebesuchsdienst ist auch Sylvia Hafels aus Fischeln. „Ich habe zwei sehr verschiedene Hunde, einen zwölf Jahre alten Jagdterrier und einen kleinen, geschätzt vierjährigen Mischling aus dem Tierschutz. Wenn ich meine Mutter, die inzwischen im Betreuten Wohnen lebt, besuche, sehe ich, wie sehr sie sich über die Hunde freut und wie viel Spaß auch die Hunde an dem Besuch haben. Tierkontakte machen so viel aus und sind eine große Bereicherung“, erzählt die Geschäftsfrau.

Besonders ihr Mischling habe so viel positive Energie, dass er vielen Menschen, die ihnen bei Spaziergängen begegneten, ein Lächeln ins Gesicht zaubere. „Soweit es meine Zeit zulässt, engagiere ich mich gerne ehrenamtlich, zum Beispiel beim Fischelner Werbering oder im Haus der Seidenkultur. Auch für den Hundebesuchsdienst werde ich mir gerne Zeit nehmen, weil ich es wichtig finde, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.“

Insgesamt 33 Leute aus Krefeld und Umgebung nehmen an der Informationsveranstaltung zum Besuchsdienst teil, die online angeboten wird. „Ich habe mich sehr über das rege Interesse gefreut“, sagt Projektleiterin Catherine Yeardley. Sie hofft, dass viele davon mit ihrem Hund zum Casting kommen werden, um die Eignung des Vierbeiners prüfen zu lassen. Wichtig ist ihr, dass die Ausbildung, die rund 40 Stunden Schulung umfasst und im September stattfinden wird, ernst genommen wird. „Deswegen beträgt der Eigenanteil 150 Euro. Insgesamt kostet eine solche Ausbildung aber pro Person um die 500 Euro“, erklärt die Koordinatorin.

Am Schluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat über eine Qualifizierung nach Paragraf acht des SGV.NRW, des offiziellen Verzeichnisses des nordrhein-westfälischen Landesrechts. Außerdem haben sie erfolgreich den Hundeführerschein abgelegt, der den Richtlinien des Berufsverbands zertifizierter Hundetrainer folgt. „Mit dem Zertifikat können die Teilnehmer rein theoretisch auch als Alltagshelfer tätig werden. Die Voraussetzung sind dieselben“, sagt Catherine Yeardley.

Erstmals soll der tierische Besuchsdienst jetzt ebenfalls in Kamp-Lintfort angeboten werden. „Auch wenn wir noch gar nicht groß die Werbetrommel gerührt haben, haben alle, die wir bisher angesprochen haben, sehr begeistert reagiert. Und in Krefeld war vor Corona das Interesse so groß, dass wir gar nicht genug ausgebildete Mensch-Hunde-Teams gehabt hätten, um alle Nachfragen befriedigen zu können“, erinnert sich die Projektleiterin.

Spannende Zeiten kommen also auf die Hundebesuchsdienst-Anwärter und das Team von „4 Pfoten für Sie“ zu. Die Experten freuen sich schon jetzt, beim Casting auch die Vierbeiner der Interessierten kennenzulernen.