Verdienter Krefelder : Verdienstorden für Bongers als ausgezeichneten DRK-Mann

Krefeld In Hüls ist er eine bekannte Größe: Hans-Peter Bongers. Der 79-Jährige ist unermüdlich für das Deutsche Rote Kreuz im Dienst. Nun wurde er für sein Engagement mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Dem Krefelder Hans Peter Bongers hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für sein jahrzehntelanges Engagement für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Oberbürgermeister Frank Meyer überreichte die Auszeichnung in einer Feierstunde im Rathaus. „Unser öffentliches Leben und unsere Stadt brauchen Menschen wie Sie, die ihr Leben einer guten Sache widmen, die daran festhalten und auch andere dafür gewinnen – denn nur so funktioniert unser Gemeinwesen“, stellte Meyer fest.