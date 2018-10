Krefeld: Der Heimatbund Uerdingen sucht Mittel zum Erhalt der Herbertz-Bücher.

Krefeld Die Herbertz-Bibliothek im Besitz des Heimatbundes Uerdingen ist die älteste geschlossene Privatbibliothek am Niederrhein. Die Bücher aus dem 18. Jahrhundert drohen zu verfallen. Der Verein schlägt Alarm.

Sie ist die älteste geschlossene Privatbibliothek am Niederrhein: Die Herbertz-Bibliothek ist eine Sammlung von Büchern aus dem 18. Jahrhundert. Neben den Büchern im Besitz des Museums Burg Linn und der Scheutenschen Bücherei des Moltke-Gymnasiums bilden die 1450 Bände der ehemals privaten Sammlung der Familie Herbertz einen weiteren bibliophilen Schatz der Stadt. Die wertvollen Exemplare aus dem 18. Jahrhundert, darunter auch eine Erstausgabe der Werke Goethes oder ein beeindruckender, in Schweinsleder eingebundener Foliant, drohen zu verfallen. Die Bibliothek ist im Besitz des Uerdinger Heimatbundes; der Verein schlägt Alarm.

Der Verein möchte die Bibliothek sichten und sanieren. „Uns fehlen einfach die Mittel, sowohl finanziell, als auch personell, zur Sanierung“, sagt der Geschäftsführer des Heimatbundes Klaus-Norbert Kremers, „wir rechnen mit einem Bedarf im vierstelligen Bereich. Dazu brauchen wir Helfer für die Arbeiten.“ Es geht um Pflege der alten Werke vom achtsamen Abstauben bis zum Einfetten der Buchrücken. Auch sollen alle Werke erfasst und in einer digitalen Datenbank gespeichert und sortiert werden. „Derzeit haben wir überhaupt keinen Überblick. Wir wissen gar nicht so genau, was wir alles hier haben und welche Schätze vielleicht in der Bibliothek schlummern“, sagt Klaus-Norbert Kremers.