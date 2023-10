Fischeln als Filmschauplatz Filmproduzent Max Reiners dreht seinen Film „Endlos“ in seiner Heimatstadt Krefeld

Wo die Geschichte spielen sollte, war Reiners von Anfang an klar. Es sollte seine Heimatstadt Krefeld werden. „Mir persönlich war es wichtig, dass wir den Film in Krefeld drehen und zeigen, welches Potenzial in meiner Heimatstadt steckt. Auch wenn ich seit elf Jahren nicht mehr in Krefeld lebe, ist die Verbindung zur Heimat stark, und ich weiß, was die Stadt ausmacht“, sagt Reiners, der hauptberuflich im Creative Marketing für Paramount tätig ist. Neben Krefeld gehören Weeze, Bösinghoven und Hagen zu den Drehorten.