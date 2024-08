Ein Krefelder mit interantionalen Verbindungen Zum Frühstück bei Goethe und George Washington

Im Herbst 1828 kam ein Brief aus Weimar in Krefeld an. „Mein Vater denkt noch mit Vergnügen an den Tag, den sie mit uns zugebracht, und wünscht mit uns allen, dass ein freundliches Geschick Sie bald einmal wieder zu uns geleiten wird“, bedankte sich darin August von Goethe im Namen seines Vaters. Johann Wolfgang von Goethe weilte zwar nie in Krefeld, aber ein bekannter Krefelder hatte den Dichter besucht und mächtig Eindruck hinterlassen: Friedrich Wilhelm Hoeninghaus.