Vier neue Handwerker : Erstmals Blaudrucker auf dem Flachsmarkt

Linn An Pfingsten lockt der Flachsmarkt mit vier neuen Handwerksbetrieben ins Linner Burgstädtchen.

Das Archäologische Museum Krefeld an der Rheinbabenstraße hat an Pfingsten von10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Höhepunkte sind die Funde aus dem römisch-fränkischen Gräberfeld sowie dem römischen Kastell und seiner Siedlung. Das römische Kastell in Krefeld war Teil des Niedergermanischen Limes und soll 2020/22 als Welterbe anerkannt werden. Der Flachsmarkt hat am Pfingstsamstag, 8. Juni, sowie am Pfingstsonntag, 9. Juni, jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag,10. Juni, können Besucher das bunte Treiben von 10 bis 18 Uhr erleben. An der Tageskasse kosten die Tickets acht Euro für Erwachsene (ab 16 Jahre). Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren zahlen zwei Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Am Samstag, 8. Juni, ist Familientag: Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.