Werbegemeinschaft Krefeld lädt ein Der erste verkaufsoffene Sonntag lockt

Von 13 bis 17 Uhr ist so die holländische Band, die auch schon beim Weihnachtsmarkt in Krefeld die Besucher mit ihrer Musik und Verkleidung begeisterte, in den Straßen unterwegs. Eine Stunde später, ab 14 Uhr, schließt sich die ebenso bekannte und beliebte Schmackes Brass Band mit ihren Jazztönen an. Auch sie spielt bis 17 Uhr. Dazu ist das Glück auf vier Beinen unterwegs und zwar in Form von zwei jungen Damen, die in schwarzen Outfits, angelehnt an die Schornsteinfegerarbeitsbekleidung, durch die Innenstadt wandern. Sie zaubern aus ihren roten Taschen Schokolade mit einem Willkommensgruß für das neue Jahr hervor und verteilen diese nette Gabe an die Besucher.