Kostenpflichtiger Inhalt: Entomologen in Krefeld : Als ein Forscher 13 unbekannte Mückenarten in Uerdingen und am Niederrhein entdeckte

Insektenforscher und Postamtmann Max Paul Riedel in seiner Uerdinger Zeit. Das Foto ist mit einer Widmung von Riedel an Walther Horn versehen, der 1909 Direktor des Deutschen Entomologischen Nationalmuseums wurde. Foto: Entomologischer Verein

Serie Krefeld 13 bis dahin unbekannte Mückenarten hat Insektenforscher Max Paul Riedel Anfang des 20. Jahrhunderts in Uerdingen und am Niederrhein entdeckt und erstmals beschrieben. Ein Teil seiner Sammlung wird in Krefeld bewahrt.