Jubiläum Bürgerverein Inrath : Inrath: Ein Stadtteil im Wandel der Zeit

Krefeld Der Bürgerverein Inrath feiert 70-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat sich der Stadtteil maßgeblich verändert. Der Bürgervereinsvorsitzende Rolf Hirschegger, der den Verein seit 32 Jahren leitet, blickt zurück.

„Seinen“ Stadtteil sieht er liebevoll, aber erkennt auch Herausforderungen. „Ich sage immer so schön: Eigentlich müssen wir Inrath nicht verlassen. Wir haben alles. Von Real und Aldi über Möbelgeschäfte und Natur bis hin zu einem Bordell, wenn man das zu brauchen glaubt. Das ist aber beileibe nicht nur positiv, sondern auch eine schwierige Situation“, sagt er. Besonders kleinere Geschäfte könnten sich kaum gegen die große Konkurrenz halten. Das habe aber nicht nur damit zu tun. „Vor gut 40 Jahren wurde in einem großen Konjunkturpaket die Hülser Straße ausgebaut. Vorher sah sie aus wie zwischen Moritzplatz und Ring, doch dann wurde sie vierspurig ausgebaut. Die Straßenbahn wurde in die Mitte gelegt und mit einem Stankett versehen. Seitdem zerschneidet sie den Stadtteil, und in der Folge starben fast alle kleinen Geschäfte an Hülser und Inrather Straße aus“, berichtet er.