Im Planungsausschuss Krefeld B-Plan Am Stöcksken soll Linn aufwerten

In Nähe des historischen Linner Zentrums und angrenzend an den dortigen Stadtteil-Friedhof plant die Stadt eine Modernisierung des arg in die Jahre gekommenen Wohngebietes, das sich zwischen der Straße Quartelkämpchen mit angrenzender Seniorenanlage, der Rathenaustraße inklusive der Straße Rheinfeld, der Hafenstraße und dem Kohlplatzweg befindet. Dort bewirtschaftet die Wohnstätte Krefeld AG Mehrfamilienhäuser aus der Vorkriegszeit und den Nachkriegsjahren. Die meisten dieser Gebäude entsprechen in vielen Bereichen nicht mehr den heute üblichen Standards. Der Planungsausschuss soll am Dienstag, 6. Februar, die Fortführung der Planungen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschließen.