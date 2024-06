Modernes Bauprojekt in Krefeld Die Feuerwache in Gellep-Stratum wird ab 2026 gebaut

Die neue Wache der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum wird ab 2026 auf einem Grundstück an der Römerstraße errichtet. Das hat der Betriebsausschuss des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) am Mittwoch beschlossen. Die Wache wird das erste Gebäude seiner Art in Krefeld sein, das in einer kreislauffähigen Bauweise geplant und errichtet wird, denn seit diesem Jahr ist die Stadt Krefeld Mitglied im Netzwerk „Cradle to Cradle Regionen“.