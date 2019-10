Krefelder Apotheker : Vademecum: Ein Klassiker aus Krefeld

Krefeld Das Buch ist aus dem Bücherschrank der Apotheker nicht wegzudenken: „Vademecum für Pharmazeuten“ ist ein Klassiker unter den Nachschlagewerken. Geschrieben hat es der Krefelder Apotheker Rudolf Schmidt-Wetter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Taibe Akdeniz

Dem Krefelder Apotheker Rudolf Schmidt-Wetter ist ein bemerkenswertes Kunststück gelungen: Sein Fachbuch „Vademecum für Pharmazeuten“ ist auch 72 Jahre nach der Veröffentlichung immer noch aktuell und für viele Apotheker nicht aus dem Bücherregal wegzudenken. Der Gründer der Sonnen-Apotheke leistete 1947 einen bedeutenden Beitrag für das praktische Arbeitsfeld der Pharmazeuten. In seinem Werk komprimierte er das zu seiner Zeit unübersichtliche pharmazeutische Wissen und setzte wichtige Inhalte des Nachschlagewerks drucktechnisch, zum Beispiel durch Fett- oder Kursivschrift, ab. Seit 2017 ist das nützliche Nachschlagewerk in der nunmehr 19. Auflage erhältlich. Eine Erinnerung an die Arbeit des Apothekers der pharmazeutischen Praxis, der am 13. März 100 Jahre alt geworden wäre.

Bereits der Titel verrät dem Leser, dass dieses Werk kein übliches Lehrbuch ist. Die Aufforderung „vade mecum“ ist lateinisch und bedeutet so viel wie „geh mit mir“. Es handelt sich also um einen handlichen Begleiter durch den Berufsalltag. Die Doktorandin Daniela Gožić promovierte jetzt über das Werk des Krefelders und legte wenige Tage nach dem 100. Geburtstag des Autors ihre Dissertation vor. In der pharmazeutischen Literatur nehme Schmidt-Wetters Werk eine Sonderstellung ein, schreibt Gožić in ihrer Arbeit. Es könne weder als Handbuch noch als Einführungs-Leitfaden bezeichnet werden, da man als Leser des Vademecums gewisse Vorkenntnisse über das Fachgebiet haben sollte. Schmidt-Wetter selbst nennt es in seinem Vorwort „Lernbuch“ und richtet sich damit an praktisch arbeitende Pharmazeuten und Praktikanten.

Info Tätigkeiten von Rudolf Schmidt-Wetter Rudolf Schmidt-Wetter (1919-1978) engagierte sich auch standespolitisch. Er war stellvertretender Kreisapotheker, später Mitglied des Vorstandes der Apothekerkammer Nordrhein. Von 1953 bis 1957 war er dessen Vizepräsident. Er wirkte auch als Vorsitzender des Satzungsausschusses der Kammer. Viele Jahre unterrichtete er Apothekerpraktikanten und PTA (Pharmazeutisch-Technische Assistent(innen) in den ehemaligen „Städtischen Krankenanstalten Krefeld“ Ein Schwerpunkt waren die rechtlichen Bestimmungen zur Abgabe von Arzneimitteln. Insbesondere setzte er sich für eine bundesweite Vereinheitlichung der Abgabebedingungen ein.

Wie in einer Packungsbeilage erklärt der Autor auf den ersten Seiten des Vademecums, wie sein Buch zu nutzen ist. Wichtige Themenbereiche sind im Inhaltsverzeichnis fett oder kursiv gedruckt und kennzeichnen, in welcher Reihenfolge gelernt werden soll. Schmidt-Wetter bündelte mit seinem Werk außerdem das Wissen, das im täglichen Berufsfeld des Pharmazeuten von Bedeutung ist. Vor seinem Vademecum waren wichtige Informationen wie unter anderem Arzneistoffe, Temperatur- und Löslichkeitsangaben nur in vielen verschiedenen Büchern verstreut und mit viel Zeitaufwand zu finden.

Auch Gožić nutzte während ihrer Famulatur – so wird das Praktikum genannt, das Studierende der Medizin oder Pharmazie im Rahmen ihrer Ausbildung ableisten müssen – das Werk des Krefelders. In ihrer Doktorarbeit befasst sie sich mit dem Vademecum als Spiegel der Entwicklung praktischer Pharmazie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, denn das Berufsbild des Apothekers habe sich über die Jahre verändert. Ein Apotheker sei nun durch die Industrialisierung der Arzneimittelherstellung stärker auf die Beratung statt Arzneibereitung ausgerichtet, schreibt Gožić. Trotz des technischen Fortschritts sei das Vademecum immer noch ein praktisches Hilfsmittel. „Im Zeitalter des Computers wird kaum noch etwas nachgeschlagen. Viele Informationen findet man jetzt in Datenbanken“, erklärt die Doktorandin. Jedoch für das schnelle Nachschlagen einer Salbengrundlage sei das Vademecum noch heute sehr nützlich, da solche Informationen online nicht so leicht zugänglich seien, wie im Buch, erklärt sie.

Das findet auch Apothekerin Gabi Pape (61) aus Fischeln. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in der Apotheke unterrichtet sie an der Schule für Pharmazeuten in Duisburg. Für die Unterrichtsvorbereitung nutzt sie gerne das Werk des Krefelders. „Im Vademecum sind alle wichtigen Informationen sehr komprimiert nachschlagbar. Man findet schnell Antworten auf Fragen, für die man sonst mehrere Bücher brauchen würde“, erzählt die Apothekerin. Auch ihren Schülern empfiehlt sie das Nachschlagewerk als Unterstützung. „Als Pharmazeutin sollte man zumindest eine Ausgabe des Vademecums haben“, sagt Pape. Das Buch liege in der Schule aus, sodass die Schüler jederzeit hineinschauen können. Eine signierte Erstausgabe des bedeutenden Werks besitzt auch die Krefelder Mediothek.