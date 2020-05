Krefelder Rad-Aktivisten fordern : ADFC: Mehr Abstand zwischen Rad und Auto

Krefeld Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fordert, den Abstand von 1,50 Meter auch Radfahrern auf den Straßen zu ermöglichen. Eine vorgeschlagene Maßnahme: Rad- und Fußwege könnten räumlich entkoppelt werden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist eine Interessenvertretung für Fahrradfahrer, die in ganz Deutschland verbreitet ist. Die Vertreter des Verbandes Krefeld/ Viersen bringen sich intensiv in die Planungen zum Verkehrskonzept ein und sind bestrebt, die Rahmenbedingungen für den Radverkehr in diesem Rahmen zu verbessern. Der Radverkehr soll idealerweise zu einer echten Alternative zum motorisierten Individualverkehr ausgebaut werden.

Entsprechende Konzepte seien derzeit in vielen anderen Kommunen bereits in Arbeit oder sogar schon umgesetzt. Darauf verweisen die Fahrradvertreter in ihrem Schreiben. Gerade junge Familien hätten den Radverkehr in den vergangenen Wochen als Alternative zum motorisierten Individualverkehr entdeckt. Dem müsse bei wieder zunehmendem Autoverkehr Rechnung getragen werden. „In Meerbusch wurde auf dem Rheindamm eine erste Konsequenz gezogen und der Radverkehr auf einem Teilstück vom Fußverkehr getrennt. Eine neue Fahrradstraße wird dort in den nächsten Tagen freigegeben. In Berlin wurden binnen Tagen Radfahrspuren auf der Fahrbahn oder auf Parkstreifen markiert. In Wien wurden kürzlich mehrere Begegnungszonen eingerichtet, die Fußgängern und Radfahrenden zugute kommen“, nennen die Krefelder ADFC-Vertreter Domanski und Karl-Heinz Renner in ihrem Schreiben Beispiele aus Städten unterschiedlicher Größe.