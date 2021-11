Kultur in Krefeld : Der A-Gang feiert 26,5-Jahre-Jubiläum

Drei Mal mussten sie absagen, jetzt dürfen sie ihre Ateliers öffnen. Die Künstler des A-Gangs haben eine Menge zu zeigen. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Der 50. Atelierrundgang fiel in den Lockdown, das 25-Jährige fiel flach - wegen Corona. Jetzt feiern die A-Gang-Künstler mit großer Erleichterung. Am 7. und 14. November öffnen sie ihre Ateliers - ohne Blick zurück im Zorn.

Sie haben einfach weiter gezählt, die große Enttäuschung über das vermasselte Jubiläum ist verarbeitet. Jetzt blicken sie nach vorn. An den kommenden Sonntagen, 7. und 14. November, öffnen die Künstlerinnen und Künstler des A-Gangs ihre Ateliertüren und präsentieren ihre eigenen Werke und Arbeiten von Gästen. „Wieder da“ heißt denn auch das Motto des inzwischen 53. Atelierrundgangs bei Mauga.

Es war bitter für alle Beteiligten, weder 50 A-Gänge noch das 25-jährige Bestehen des Kollektivs feiern zu können. Dreimal haben sie alles verschoben, jetzt sind 26,5 Jahre ein guter Anlass, zu feiern, dass sie alle noch da sind - und mit neuen Arbeiten. „Es ist zu spät nun, um noch wehmütig zurück zu blicken, Grund genug jedoch, optimistisch und voller Verve weiterzumachen“, sagen sie. Denn in den Ateliers und Keramikwerkstätten hat die Zeit nicht still gestanden. Corona und seine Themen haben Einfluss genommen, aber auch Joseph Beuys, dessen Jubiläum ebenfalls unter pandemisch bedingten Auflagen steht. Eine witzige Beuys-Aktion im Museumshof von Burg Linn war eine Alternative zum 52. A-Gang gewesen. Der Kunst-Treck, der den Beuys-Schlitten nachempfunden war, zog ins Jagdschloss und war als Stream zu sehen.

Info Zwei Sonntage und ein Jubiläumsband Termine Zum 53. A-Gang öffnen die Ateliers an den Sonntagen, 7. und 14. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr Corona-Regeln Es gelten die Sicherheitsvorkehrungen der Stadt (www.krefeld.de) Infos zu den teilnehmenden Künstlern des A-Gangs unter

www.atelier-ausstellung.de Katalog Der Festband, der zum 50. A-Gang gedruckt wurde, liegt bei den Künstlern in den Ateliers bereit

Jari Banas hat mit seinen „Jarikaturen“ eine bunte, fröhliche „Apokalypse“ erschaffen, die er im Atelierhaus in der Gärtnerei Kronenberg zeigt: „Bei 20 Bildern im Jahr ergeben sich nun 60 neue Arbeiten; da sprüht das Licht in 1000 Farben“, sagt er. Das sind die Adressen:

Christof Legdes Landschaften spiegeln Seelenstimmungen. Foto: ped

Grönkesdyk 9 Mauga zeigt ihre Lust am Wiedererwachen der Kultur in intensiven Farben und „coronakonformer Guck-rein-Variante“. Respekt und Achtsamkeit, sind ihr wichtig: „Besonders in diesen Zeiten zählt der Respekt vor anderen.“ Ihr Gast ist Kerstin von Klein, deren abstrakt comicartige Skulpturen Emotionen versinnbildlichen.

Kuhleshütte 43 Malerei, bei der wahre Schönheit im Detail liegt, erwartet die Gäste bei Michael Lauer. Der experimentelle Maler setzt auf ein reduziertes Farbspektrum und möchte „im Wechselspiel mit den Interpretationen der Betrachter neue Welten“ eröffnen.

Michael Lauer steht für experimentelle Malerei. Foto: ped

Martinstraße 185 Hier tobt der bunte Kosmos von Jari Banas. Was ihn in der Zeit des Lockdowns bis jetzt umgetrieben hat, ist in wilden Farben zu sehen.

Rheinbabenstraße 183 Karin Habermanns Keramiken entstehen überwiegend an der Drehscheibe, sie wirken oft schlicht und zeitlos, oft auch durch gewollte Unregelmäßigkeiten und Asymmetrien lebendig. Dorothee Sprothen-Scheidt setzt glatte gegen strukturierte oder reliefartige Flächen; kombiniert gedrehte Formen mit freier Aufbautechnik und nennt das „Topfparade“. Gäste im Atelier sind Hansjörg Krehl mit Arbeiten im Spannungsfeld von Malerei und Zeichnung sowie Wandobjekten und die Malerin Marie Claude Krausbauer, die versucht, Emotionen und Gedanken auf einfache, manchmal abstrakte Art einzufangen.

Jaris Kosmos hat auch in Corona-Zeiten wilde, starke Farben. Foto: ped

Rheinbabenstraße 126 Die Malerin Sabine Liesefeld beschäftigt sich mit „Nah- und Fernsichten“ zwischen Naturalismus und Abstraktion. „Doch ob nah oder fern: Spiegelungen, Strukturen, Schatten oder Reflexionen werden neu inszeniert“, sagt sie. Da kann sie ein Blattwerk oder ein Lichtspiel auf einem Zaun inspirieren.

Luisenstraße 79 Der Verein zur Förderung der intermedialen Künste, der sich hinter dem griffigen Kürzel „Die Luisen“ verbirgt, ist mit allen Mitgliedern vertreten. Ruth Kirsch zeigt Gefäßkeramik: gedrehte Tassen und Schalen, aber auch kubenförmige, architektonisch anmutende Gefäße und kopffüßlerartige Dosenwesen unter dem Gesamtthema „Bewegung“. „Soll und Haben“ ist der Beitrag von Charlie Bo. Ein Artefakte-Environment aus Alltagsgegenständen; die eher künstlich denn künstlerisch ein Erinnerungsmoment ohne Allgemeingültigkeit bilden. Unter dem Titel „Ausgeschüttelt“ gibt Irma Stieler formale, inhaltliche, persönliche und politische Statements in Objekt- oder Bildcollagen mit Verweis auf Umwelt, Recycling und Langlebigkeit. Letzte im Bunde ist Brigitta Heidtmann, deren klare konstruierte und positionierte Objekte ein eigenes Kräfteverhältnis zwischen Raum und Objekt entstehen lassen. Der Eingang zum Atelier befindet sich an der Seite des Hauses Luisenstraße 79

Karin Habermanns Keramik wird durch Stauchung unverwechselbar. Foto: ped

Inrather Straße 697a Im Atelier Feuerfest arbeiten drei Keramikerinnen. Mit Rieke Hartwig gibt es noch einmal eine Rückschau. Fürs Jubiläum hatte sie Wandreliefs und Bildplatten auf der Grundlage von Fotos maroder Gebäude erstellt. Durch keramische Drucktechniken oder die Integration der Fotos in die Arbeiten wird „Fotografie zu Keramik“. Hinter dem Titel „Perdu - Verloren“ von Antje Schwittmann-Schops verbergen sich keramische Tierskulpturen unwiederbringlich ausgestorbener Spezies. Sie will den Blick für das schärfen, was der Welt noch verloren gehen könnte. Gastkünstlerin Beate Kratzenstein lässt sich von Strukturen aus der Natur inspirieren. In ihren Gefäßen und Figuren in reduzierter Farbigkeit hat sie mit Abdrücken von Hölzern, Steinen und Fasern in weichem Ton geschaffen.

Ortmannsheide 185 „Weites Land“ nennt Christof Legde im Atelier Kunstblaetter seine neuen Arbeiten. Vom Deich aus auf die Wirren der Welt schauend, wird er in seinen teils großformatigen Acrylbildern und Assemblagen zum Chronisten der Veränderung. Im Außenbereich zeigt er sein umfangreiches plastische „Ikarus-Projekt“.