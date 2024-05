Veranstaltungen in Krefeld Flachsmarkt in Linn – das erwartet die Besucher im Jubiläumsjahr

Der größte Handwerkermarkt Deutschlands, der Flachsmarkt, ist eröffnet – und das auch noch bei strahlendem Sonnenschein. Noch bis Pfingstmontag präsentieren sich rund um Burg Linn die verschiedensten Aussteller. Auf der großen Wiese an der Rheinbabenstraße messen sich die Ritter bei Turnieren, und an vielen Ständen können die jungen und nicht mehr ganz so jungen Besucher ihr Können unter Beweis stellen. Der Andrang an den Kassen ist zeitweise groß, dennoch bleibt auf dem Festgelände noch genügend Platz.