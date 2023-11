70.000 Euro Kosten – Spender gesucht Ein Denkmal zur 100-jährigen Nikolaustradition in Hüls

Seit vielen Jahrhunderten wird der heilige Nikolaus am Niederrhein verehrt. In der Chronik der Kolpingsfamilie Hüls erscheint im Jahr 1923 ein Hinweis, dass der Nikolaus und Zarras erstmals auf dem Kirchturm in Hüls erschien. In diesem Jahr feiert diese Tradition somit ihr 100-jähriges Bestehen. Am Vorabend des Nikolaustages, 5. Dezember, kommen zahlreiche Besucher in den Krefelder Stadtteil Hüls. Um Punkt 16 Uhr erscheinen die drei Darsteller Nikolaus, Nikodemus und Zarras Jahr für Jahr auf dem Kirchenplateau von St. Cyriakus.