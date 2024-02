Neue Zeit: Kundgebung auf dem Sprödentalplatz beginnt gegen 16.10 Uhr Was man über die Demonstration gegen Rechtsextremismus in Krefeld wissen muss

Die Virchowstraße in Höhe der Kulturfabrik wird von Anfang an gesperrt sein. Wenn der Demonstrationszug sich in Bewegung jetzt, werden laut Polizei auch die Seitenstraßen entlang des Zugweges gesperrt. Es wird im Umfeld zu Verkehrsbehinderungen kommen. Teilnehmer sollten deswegen möglichst mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Parkplätze sind nur begrenzt vorhanden. Der ÖPNV-Streik soll am Samstag keine Auswirkungen mehr haben.