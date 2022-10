Bauen in Krefeld : Krefelder Delegation kehrt zufrieden von der Expo Real zurück

Krefeld „Diesen Weg müssen wir weitergehen und es schaffen, den Verwaltungsapparat in der Breite zu beschleunigen“, betont Planungsdezernent Marcus Beyer.

Für Bauprojekte ist es eine herausfordernde Zeit: Die Zinsen steigen, die Energiekrise sorgt für Rohstoffmangel und der Anstieg der Baukosten ist allgegenwärtig. Immer wieder war dieser Tenor in Netzwerkgesprächen auf der Expo Real als größte Gewerbeimmobilienmesse zu hören. Und doch kehren die Vertreter von Stadtverwaltung und Krefeld Business positiv gestimmt aus München zurück. „In Bezug auf Großprojekte haben wir viel richtig gemacht in den letzten Jahren“, resümiert Planungsdezernent Marcus Beyer. „Weitere Projekte konnten wir auf den Weg bringen. Das waren erfolgreiche Tage.“

Auch Andreas Struwe, Prokurist der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld (WFG) und der Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK) erzählt von einer gelungenen Messeveranstaltung: „22 konkrete Gesprächstermine innerhalb von anderthalb Tagen belegen noch einmal den Charakter der Expo Real, nicht nur Netzwerk-, sondern insbesondere auch Arbeitsmesse zu sein. Zurück in Krefeld, werden die in München geführten Gespräche teilweise fortgesetzt.“

Gleich mehrere Projekte präsentierte Krefeld auf der Messe. Dabei waren zum Beispiel die Pläne rund um das fast neun Hektar große Gebiet in Fischeln-Südwest. Hier soll ein Wohnquartierskonzept in Anlehnung an das Bauhaus Architekturerbe entstehen. Auch die Pläne des Bebauungsgebiets Plankerheide, in denen ebenfalls ein neues Quartier entwickelt werden soll, waren Thema, genauso wie die Wohnflächenentwicklung rund um die Emil-Schäfer-Straße. „Viele Bauträger schielen auf die Umsetzung“, erklärt Beyer und ergänzt: „Bundesweit gibt es nur noch wenige so große Flächen, die zu Wohnquartieren entwickelt werden. In Krefeld haben wir gleich mehrere dieser Projekte. Das zieht Bauträger an.“