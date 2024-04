Pflege der Wirtschaftsbeziehungen Krefelder Delegation reist nach Japan

Alle drei Städte sind Metropolen mit einer starken Industrie und insofern verwandt mit Krefelds Wirtschaftsstruktur. In Japans Hauptstadt Tokio leben 9,7 Millionen, in Nagoy 2,3 Millionen und in Hamamatsu 800.000 Einwohner. Zwischen Tokio und Yokohama liegt das größte Industriegebiet Japans. Der dominierende Wirtschaftszweig ist die Schwerindustrie, die mehr als zwei Drittel des Gesamtproduktionswertes erwirtschaftet. Die Leichtindustrie produziert chemische Produkte, Kameras, Maschinen, Metallwaren, Nahrungsmittel, optische Geräte und Textilien sowie eine große Vielfalt an Konsumgütern.