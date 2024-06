Diskussion in Krefeld Warum der Pocket-Park längst nicht alle begeistert

Krefeld · An der Sankt-Anton-Straße soll auf einer Brache eine kleine grüne Oase entstehen. Was in Zeiten des Klimawandels so manchen verzückt, wird unter städteplanerischen Aspekten jedoch auch kritisch gesehen. Ein Überblick über die Argumente.

21.06.2024 , 05:15 Uhr

Hässliche Baulücke oder potenzielle Grünoase? Die Brache an der Sankt-Anton-Straße 100. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Foto: Laura Ihme