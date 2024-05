„Warnschuss“ der Bezirksregierung? Debatte um Dienstaufsichtsbeschwerde an Oberbürgermeister Meyer

Wie erst jetzt bekannt wurde, steht in dem Schreiben, mit dem die Bezirksregierung die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Frank Meyer ablehnt, ein Satz, den Meyers Kritikerin, Ratsfrau Björna Althoff, als einen „Warnschuss“ und eine Art Rüge bewertet. Zugleich kündigt sie an, im Wege eines sogenannten „Kommunalverfassungsstreits“ mit anwaltlicher Unterstützung gegen den Bescheid der Bezirksregierung vorzugehen, in dem Meyer bescheinigt wird, keine Dienstverfehlungen begangen zu haben.