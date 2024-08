Krefeld DB versteigert Grundstück am Bahnhof mitten in der Stadt

Am 12. September 2024 wird ein interessantes Grundstück in Krefeld auf einer Grundstücksauktion in Berlin versteigert. Wie die IAD Immobilienauktionshaus Deutschland GmbH mitteilt, hat sie von der Deutschen Bahn als Eigentümer den Auftrag erhalten, das Objekt an der Bahnstraße im Rahmen der großen Herbst-Auktion zum Aufruf zu bringen. Insgesamt werden am 12. September 2024 beim Immobilienauktionshaus Deutschland in Berlin 49 Immobilien aus elf Bundesländern versteigert. „Bei dem Areal in Krefeld handelt es sich um ein Grundstück in Innenstadtlage, das derzeit überwiegend als Kleingärten genutzt wird“ so der öffentlich bestellte und vereidigte Grundstücksauktionator Matthias Knake, Geschäftsführer des Auktionshauses.