Sommerferienaktion in Krefeld Dating-Portal für Praktikumsbewerber

Wer ein Ferienangebot in der Zeit vom 8. Juli bis 20. August sucht, hat jetzt die Chance, bei der ersten „Praktikumswoche Krefeld“, einem Smart City Pilotprojekt von Krefeld Business teilzunehmen. Krefeld sei damit die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, in der die digitale Plattform an den Start gehe, berichtete eine Sprecherin. In das Projekt eingebunden seien die Stadt Krefeld, die Agentur für Arbeit Krefeld und das Team der Kommunalen Koordinierung (KAoA). Mitmachen könne, wer mindestens 15 Jahre alt sei. Zur Zielgruppe gehörten somit insbesondere Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten sowie alle, die einen Neuanfang wagen wollen oder müssen. Das Angebot sei kostenfrei, heißt es weiter.